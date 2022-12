Il coro Penna Nera in concerto a San Francesco a Gallarate

Domenica il tradizionale momento natalizio del Coro alpino di Gallarate. Un’occasione anche per far rivivere la chiesa di piazza Risorgimento, oggi quasi sempre chiusa

Anche quest’anno il Coro ANA Penna Nera di Gallarate vuole offrire alla cittadinanza il tradizionale Concerto di Natale. E in questo 2022 si esibisce alla chiesa di San Francesco, in piazza Risorgimento.

Negli ultimi mesi il Coro ha eseguito diversi Concerti ed ha partecipato alla 1^ edizione del Concorso Internazionale “Celestino Zonca” di Sesto Calende, classificandosi al terzo posto. L’impegno, soprattutto del M° Fabio Zambon, è stato notevole ed il risultato, seppur modesto, ha dato al Coro nuovo sprone per sempre migliorare.

Ora si torna “a casa” per il momento natalizio. «È un Concerto che ci lega alle tradizioni cristiane e popolari. I brani proposti spaziano dai canti Alpini ai canti Natalizi popolari, aiutano ad aprire la mente progettando il futuro ma ricordando il passato. I canti Alpini appartengono indissolubilmente al Coro ANA Penna Nera, soprattutto quest’anno in cui ricorre il 150° anniversario del Corpo degli Alpini, istituito Il 15 ottobre 1872 per Regio Decreto di Vittorio Emanuele II° a Napoli».

L’appuntamento è per domenica 18 dicembre nella Chiesa di San Francesco, Considerando che dopo il trasferimento a Grandate delle monache benedettine l’edificio è raramente aperto, il concerto diventa un’occasione per far rivivere la chiesa neogotica di piazza Risorgimento, che offre un’ottima acustica, ideale per i cori ”a cappella”.

«Vi attendiamo quindi; al termine del Concerto il Gruppo Alpini di Gallarate offrirà “vin brulè”».