Appuntamento al teatro di Via Dante con il Corpo musicale Santa Cecilia di Castellanza per il tradizionale concerto natalizio

Per il tradizionale appuntamento natalizio, quest’anno il Corpo musicale Santa Cecilia di Castellanza accompagnerà il proprio pubblico in un viaggio lungo ben quattro secoli di musica e storia: la serata, in programma il 10 dicembre alle ore 21 al Teatro di via Dante, è intitolata “Elisabetta e le altre. Concerto per tre regine”.

«Siamo partiti da una delle notizie più significative di questo 2022 che sta per concludersi, ovvero la scomparsa della regina Elisabetta II. Trovare un tema nuovo, originale e accattivante per ogni concerto non è affatto semplice e questa volta abbiamo deciso di prendere spunto dalla cronaca – spiega il maestro Daniele Balleello, che sarà come sempre alla guida della banda castellanzese – Renderemo omaggio a tre regine britanniche: Elisabetta I, Vittoria ed Elisabetta II. Tre figure femminili che hanno indiscutibilmente lasciato un segno nella storia del loro Paese e del mondo».

I musicanti si cimenteranno quindi in brani tratti dalla storia della musica inglese, partendo dal Cinquecento e Seicento (Elisabetta I rimase sul trono dal 1558 al 1603) e passando all’Ottocento (Vittoria regnò dal 1837 al 1901) per poi arrivare ai giorni nostri con la musica che ha fatto da colonna sonora al regno di Elisabetta II.

«Il nostro excursus non ha ovviamente la pretesa di essere esaustivo. Vuole essere un tributo a tre grandi personaggi storici, che ci faranno metaforicamente da guida e saranno il filo conduttore della serata – prosegue Balleello – Anche la componente natalizia del programma sarà rappresentata da un canto inglese».

Come sempre, il concerto di Natale sarà anche l’occasione per presentare e distribuire al pubblico Note di Banda, il periodico del Corpo musicale Santa Cecilia: in questo numero, oltre alle pagine dedicate ai progetti e alle attività della formazione bandistica, i lettori troveranno le interviste al trombettista di fama internazionale Roy Paci – che ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica proprio grazie a una banda – e alla trombonista professionista Irene Roma, una delle docenti della Scuola di musica della banda di Castellanza.

Per informazioni: Massimo Dell’Acqua (presidente Corpo Musicale Santa Cecilia Castellanza APS) – tel. 329.6375649