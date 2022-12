Festa e solidarietà: a Ispra arriva “Aspettiamo il Natale Insieme”

L’Amministrazione Comunale di Ispra organizza per giovedì 8 dicembre la tradizionale festa dell’accensione dell’albero, “Aspettiamo il Natale Insieme”.

L’evento, organizzato con la collaborazione di Proloco Ispra, A.V.I. Camminiamo Insieme, Associazione genitori, Corpo Musicale Isprese, Associazione Culturale LaBeba & Leo, coro femminile Anemone e Joint Running Club, si terrà a partire dalle ore 14.30 nell’anfiteatro di piazza Ferrario con la straordinaria presenza di Babbo Natale, tanti dolci, cioccolata calda, zucchero filato e musica. L’Amministrazione ha inoltre voluto raccogliere un invito speciale da “il Giardino Meo”, APS di Groppello, aderendo alla raccolta fondi “un cane per Viola”, finalizzata a donare a Viola, bimba affetta dalla nascita da un problema celebrale, un progetto completo di Pet Therapy, grazie al quale potrà Viola arricchire la propria autonomia. Durante l’evento dell’8 dicembre, saranno presenti anche gli animali de “il Giardino di Meo” con i quali i bambini potranno imparare a interagire.

Il Sindaco e l’Assessore Turetta confermano: “non potevamo che aderire a questa iniziativa e coinvolgere le associazioni del territorio che devolveranno una parte del ricavato della giornata per la raccolta fondi”. L’iniziativa permetterà di regalare un cane tutto per Viola, un cucciolo da educare, per poter vivere e giocare con lei. La raccolta fondi “un cane per Viola” proseguirà domenica 18 dicembre con l’evento “Corro per Viola”, una corsa organizzata dal Joint Running Club con il patrocinio del Comune di lspra.