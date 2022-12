Il mercatino di Natale “animal friendly” a Cassano Magnago

Arrivano i “Mercatini di Natale” al Parco Falcone e Borsellino di Cassano Magnago: una festa promossa dall’associazione Scondinzoland (Foto di Jayden Burdick).

Tutto pronto per il debutto di questa prima edizione: i volontari addobberanno il parco, adiacente al grande albero illuminato, con l’ausilio di circa 40 hobbisti per ricreare il villaggio di Babbo Natale “Animals & People Friendly” dove i visitatori potranno acquistare gli ultimi regali scegliendo tra una miriade di prodotti artigianali del Territorio, iscrivere i propri amici a 4 zampe al concorso ( non competitivo ) che decreterà la Mascotte Canina del Comune e trovare delizie per il palato.

Nel pomeriggio i bambini diventeranno i protagonisti assoluti con l’arrivo di Babbo Natale che starà con loro per ascoltarli, fare delle foto nella sua casetta ed intrattenerli coadiuvato dagli Elfi e dalle Renne che per l’occasione saranno visibili sotto forma di affettuosissimi cani.

Durante la giornata i volontari saranno presenti per dispensare consigli ai proprietari di animali, sensibilizzeranno sulle adozioni dei trovatelli nei canili e presenteranno i corsi di addestramento ed educazione per gli amici a quattro zampe.

«Quest’anno abbiamo realizzato il nostro 1° mercatino di Natale per coniugare il clima vivace e spensierato delle festività con l’attenzione verso i nostri compagni di vita a 4 zampe» dice Giuseppe Di Napoli, presidente di Scodinzoland.

«Ringrazio tutti i volontari e gli hobbisti che si sono impegnati per realizzare questo Evento, il Comune per averci concesso il patrocinio, i Gruppi degli Alpini e dell’Associazione Carabinieri in congedo per il supporto che forniranno per tutto il giorno oltre allo studio fotografico di Marco Gabbani ed elettrica MD per la collaborazione».

«Gli hobbisti sono tutti artigiani del Territorio che hanno deciso di investire sulla nostra Città, ci aiuteranno a creare quel clima accogliente per le Famiglie a cui abbiamo affiancato attività dedicate ai più Piccoli.

Invito tutti i Cittadini Cassanesi e i residenti dei Comuni limitrofi a venirci a trovare portando con sé i propri Cani per conoscerci e condividere una giornata in amicizia e spensieratezza».

PROGRAMMA:

Ore 10.00 Apertura dei Mercatini

Ore 11.00 Iscrizioni Mascotte a 4 zampe e aspettando il Giro d’Italia 2023 della Città di Cassano Magnago.

( Le selezioni verranno effettuate nei mesi di Aprile e Maggio con tempi e modalità che verranno comunicate successivamente )

Ore 11.30 Consegna dei diplomi corso cane del Buon Cittadino

Ore 14.30 ritrovo in Piazza Italia presso il Bar Art Cafè con Babbo Natale e camminata collettiva con arrivo al Parco con possibilità di fare le foto nella Casetta.

Ore 18.00 circa chiusura della giornata

Durante tutta la giornata sarà attivo il punto di ristoro presso il bar Pane Amore e Fantasia adiacente al Parco