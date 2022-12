Il mercatino di Ortensie Blu veste di Natale Villa Montevecchio a Samarate

Il mercatino sarà aperto per tutto il giorno, nel tardo pomeriggio anche un momento musicale

Torna, con la terza edizione, il mercatino “Samarate Crea”, organizzato dall’associazione Ortensie Blu (foto d’archivio e generica).

L’appuntamento è per domenica 11 dicembre in Villa Montevecchio, la bella villa neomedievale che si “vestirà” in versione natalizia.

Il mercatino apre alle ore 9.15 e sarà aperto fino alle 18.15, fino a quando inizierà il concerto del Coro Anemos, che allieterà la fine del pomeriggio.