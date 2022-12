Niente luminarie a Galliate Lombardo, i soldi risparmiati andranno a SOS Valbossa

Quest’anno il Comune di Galliate Lombardo ha deciso di fare un gesto piccolo ma simbolico, rinunciando all’installazione delle luminarie natalizie nelle vie del paese. Al loro posto, con l’equivalente risparmiato, l’amministrazione sosterrà alcuni progetti di SOS Valbossa, organizzazione di volontariato che dal 1998 opera nel settore sanitario, con interventi di emergenza-urgenza, trasporti in ambulanza e assistenza a eventi e formazione sanitaria.

«Ci sembra doveroso che il Comune dia per primo l’esempio verso un uso consapevole delle risorse economiche ed energetiche – dichiara Carlo Tibiletti, sindaco di Galliate Lombardo – e al tempo stesso che si possa tutti insieme valorizzare l’operato di una realtà così meritevole, attiva sul nostro territorio e vicina alle persone».

«La decisione avviene in un momento storico in cui la questione energetica è centrale non solo a livello internazionale, ma anche e soprattutto a livello locale – aggiunge il primo cittadino -. Trasmettere un messaggio di sensibilizzazione, e al tempo stesso sostenere chi fa del bene, è sicuramente un gesto in linea con i valori autentici del Natale».