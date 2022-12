Polenta in piazza e presepio in chiesa di San Pietro: a Gemonio è Natale

Programma ricco in paese: due concerti nelle chiese, l’arrivo di Babbo Natale, la polenta e i presepi. E dopo la messa di mezzanotte tornano il falò in piazza e il vin brulé

Le due giornate del Gemonio Xmas Show – 8 e 11 dicembre – hanno aperto nei giorni scorsi le manifestazioni organizzate in paese in vista del Natale. Eventi che diventano via via più fitti man mano che ci si avvicina al 25 e che vedono protagoniste diverse associazioni.

Sabato 17 dicembre la chiesa parrocchiale di San Rocco ospita il Concerto di Gala del Corpo Musicale Gemoniese: il tradizionale appuntamento, sotto la direzione del maestro Alessandro Ancellotti, prenderà il via alle ore 21 e sarà a ingresso libero.

Sempre sabato sarà il primo giorno di apertura del Presepio Artistico allestito nella chiesa di San Pietro, il tempietto romanico – monumento nazionale – che si trova all’incrocio tra la Varese-Laveno e la strada per Besozzo, nella parte bassa di Gemonio. Da oltre trent’anni gli Amici del Presepio in collaborazione con Pro Loco e Parrocchia realizzano una natività particolarmente suggestiva che in queste festività rimarrà aperta sino al 15 gennaio. Il presepe (nella foto quello del 2021) sarà visitabile al sabato, alla domenica e nei festivi tra le 15 e le 18,30; a Natale sarà aperto tra le 16,30 e le 18,30. Nei rioni, come sempre, non mancano altri allestimenti natalizi con presepi e altre decorazioni.

La banda del paese sarà impegnata anche domenica 18 per accompagnare – alle 11,30 – l’arrivo di Babbo Natale in piazza della Vittoria per i bambini della scuola materna e delle elementari i quali hanno collaborato a decorare l’albero che decora il centro di Gemonio. Dalle ore 12 sarà anche possibile acquistare prelibati piatti di polenta e spezzatino preparate dai cuochi della Pro Loco: il prezzo a porzione è di 10 euro ed è necessario presentarsi muniti di contenitori. In caso di maltempo la polenta sarà preparata al parco delle feste in via Curti.

In serata, domenica 18 (ore 20,30) in chiesa a San Pietro ci sarà un concerto di musica classica dal titolo “I canti di Natale attraverso i secoli” con brani dal medioevo ai tempi moderni. A esibirsi, in questo caso, sarà il gruppo polifonico Josquin Despréz diretto dal maestro Francesco Miotti.

Infine torna quest’anno la messa di mezzanotte (sempre in San Rocco): per l’occasione la Pro Loco e la Squadra Volontari Antincendio allieteranno i presenti con vin brulé e panettone al termine della celebrazione, al caldo del falò acceso in piazza.