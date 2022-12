Domenica un’intera giornata di divertimento, giochi per i bambini e per i grandi, mercatini. Organizza il Vespa Club insieme al Comune

Tutto pronto per la giornata di MalnatèNatale. Appuntamento domenica 18 dicembre dalle ore 10:00, per una giornata di divertimento, mercatini e tanto altro. Dove? A Malnate, ovviamente, in Piazza Tessitrici.

L’associazione Vespa Club capitanata da Renato, insieme all’amministrazione comunale, darà vita ad uno degli eventi più attesi dell’anno: saranno presenti bancarelle di hobbisti e bancarelle con lavoretti preparati dalle scuole malnatesi, il battesimo della sella, la gara di tiro della fune con squadre del territorio con ricchi premi, gonfiabili gratuiti, laboratori per bambini con baby dance, buon cibo e buona musica.

Ci saranno anche delle novità come il gioco della dama gigante e il percorso di mini Vespe con attestato finale di giovane pilota insieme alla Polizia Locale, all’associazione Nazionale Carabinieri e la Protezione Civile. Inoltre sarà presente la pesca magica con ricchi premi. Tante attività pensate per tutte le fasce d’età.

Momento speciale alle ore 15, con l’arrivo di Babbo Natale e del Grinch e la consegna delle letterine preparate dai bambini.

«Un evento che oramai rientra nella tradizione malnatese» dice l’assessore alla cultura Carola Botta. «L’associazione Vespa Club riesce sempre a unire molte persone e molte associazioni con un risultato finale eccellente, facendo divertire grandi e piccini. La squadra del Vespa Club è composta da: Renato, Elena, Matteo, Sandra, Ferruccio, Tony, Valter, Andrea, Giuliano, Manuela e due super new entry: Gianni e Lory. Un ringraziamento particolare a tutti loro che si impegnano quotidianamente nella realizzazione di eventi come questo sul territorio, il cui ricavato va sempre in beneficenza. Grazie a tutti, vi aspettiamo!».