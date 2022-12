Scambio d’auguri e benemerenze civiche: Albizzate festeggia il Natale

Giovedì 15 dicembre alle ore 21 presso la Sala Piotti del Comune di Albizzate si terrà la tradizionale Festa di Natale organizzata dall’Amministrazione comunale.

Questa occasione non vuole solamente limitarsi ad un caloroso scambio di auguri, ma sarà come di consueto accompagnata dalla consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli e, inoltre, saranno premiati con la Benemerenza cittadina coloro che si sono distinti durante l’anno in diversi settori. Infine sarà consegnato il Premio Padelatt, onorificenza destinata a chi in paese si è distinto nel tempo per le attività promosse.