Un percorso di presepi tra Casalzuigno e Arcumeggia

Giunto alla seconda edizione, anche quest’anno il progetto Adoremus vuole creare un’atmosfera natalizia lungo le vie del paese di Casalzuigno e Arcumeggia, realizzando presepi secondo i criteri pensati lo scorso anno: partecipazione aperta a tutti coloro che hanno piacere di collaborare con il proprio vicinato, assoluta libertà espressiva circa dimensioni, stili e materiali.

Tutto è realizzato da volontari sia nell’allestimento, sia nell’autofinanziamento. I bambini della scuola dell’infanzia per la terza volta si sono occupati della esecuzione di splendidi manufatti, utilizzati per decorare la balaustra esterna alla Chiesa di Zuigno.

Nella frazione di Aga si può visitare un bellissimo presepe e la casa di Babbo Natale con numerose curiosità di un tempo. Grazie all’entusiasmante esperienza dello scorso anno, si sono aggiunti 6 nuovi presepi. Nel borgo dipinto di Arcumeggia sono visibili, per il quarto anno consecutivo, decine di presepi, grandi e piccoli, più o meno elaborati, negli angoli più caratteristici: chiesa, fontane, lavatoi, corti.

Per ragioni di risparmio energetico è stato ridotto il numero di luminarie e il tempo di accensione. Le luci sono alimentate da batterie con temporizzatore. Ad Arcumeggia in occasione del Santo Patrono, Sant’Ambrogio, i presepi verranno accesi il giorno 7 dicembre e al termine della Messa delle ore 20.30, ai giardini pubblici verrà offerta dalla “Pro Loco Arcumeggia” cioccolata calda e vin brulè.

A Casalzuigno i presepi verranno accesi l’8 dicembre in occasione della festa dell’Immacolata. Il 16 dicembre alle ore 16.30 si svolgerà la tradizionale “scampanellata”, sfilata di bambini e cantori che percorrono in allegria la via principale del paese con luci e canti natalizi. Tutti i presepi sono visitabili liberamente e sono illuminati fino alle 22 circa. Rimarranno esposti fino all’8 gennaio. Tutti i presepi potranno essere raggiunti con l’automobile.