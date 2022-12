Un trattore con il cappello di Babbo Natale annuncia la festa a Caronno Varesino

Appuntamento domenica 18: giochi e bevande calde dalle ore 14.30 al Rifugio Felicità, piazza Rodari, incrocio via Montello, per la gioia dei bambini

La Pro loco di Caronno Varesino ha allestito un trattore con il cappello di Babbo Natale e le lucine, che girando per le vie del paese nelle serate che precedono il Natale, annuncerà che domenica 18 si farà festa dalle ore 14.30 al Rifugio Felicità, piazza Rodari, incrocio via Montello, per la gioia dei bambini.

Ci saranno regali, inoltre si potrà gustare cioccolata, tè , vin brulè e dolci per tutti .