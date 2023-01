Alla Liuc di Castellanza presentazione del Social progress index

È il primo indice per misurare e progettare lo sviluppo sociale di una provincia italiana. L’appuntamento è per lunedì 23 gennaio alle 17. Iscrizioni online

Confindustria Varese presenterà il primo Social Progress Index per misurare e progettare lo sviluppo sociale di una provincia italiana. Il Social Progress Index per la provincia di Varese racchiude un ampio corpus di ricerche su come andare “oltre il Pil”. Un indicatore, sviluppato da IEC – Institute for Entrepreneurship and Competitiveness della LIUC – Università Cattaneo, partner esclusivo in Italia dell’organizzazione no-profit Social Progress Imperative, fondata nel 2012 e con sede a Washington. La ricerca che verrà presentata risponderà a tre quesiti. (nella foto il professor Fernando Alberti direttore Institute for entrepreneurship and competitiveness Liuc – Università Cattaneo)

La provincia di Varese provvede ai bisogni essenziali della sua popolazione? Esistono, a Varese, i presupposti perché i cittadini e le comunità possano migliorare e sostenere il proprio benessere? Tutti gli individui hanno la possibilità di raggiungere il pieno potenziale?

Con la profonda convinzione che non ci possa essere sviluppo economico senza progresso sociale, Confindustria Varese, con il contributo di IEC e nell’ambito del Piano Strategico #Varese2050, vuole offrire alla provincia varesina una mappa con i punti deboli e i punti di forza per impostare, ognuno per la propria parte, insieme alle istituzioni, alle imprese e gli atri attori sia pubblici sia privati, politiche innovative in grado di aumentare la capacità del territorio di soddisfare i bisogni umani di base dei cittadini, di migliorare e sostenere la qualità della vita e di creare le condizioni per la realizzazione personale.

Il programma

APERTURA LAVORI

Roberto Grassi, Presidente Confindustria Varese

Riccardo Comerio, Presidente LIUC – Università Cattaneo

PRESENTAZIONE DEL SOCIAL PROGRESS INDEX

Federica Belfanti, Ricercatrice Institute for Entrepreneurship and Competitiveness LIUC – Università Cattaneo

INTERVENTO VIDEO

Michael Green, Social Progress Imperative, CEO

TAVOLA ROTONDA

Franklin Murillo, Social Progress Imperative, Global Insights and Partnerships Director

José Pablo Nuno de la Parra, Professore UPAEP (Messico), Affiliate FacultyMember (Harvard Business School), Fernando G. Alberti, Direttore Institute for Entrepreneurship and Competitiveness LIUC – Università Cattaneo

MODERA

Daniele Bellasio, vice direttore Il Sole 24 Ore

CONCLUSIONE LAVORI

Roberto Grassi, Presidente Confindustria Varese