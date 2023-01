Bambini in Biblioteca a Castronno per la Notte dei pupazzi

Mercoledì 4 gennaio ogni bambino potrà lasciare il proprio pupazzo preferito in biblioteca e passare a ritirarlo l’indomani, tra le 17 e le 19, assieme al libro che il peluche avrà scelto per lui

La notte dei pupazzi arriva a Castronno e tutti i bambini sono invitati a portare i loro amici del cuore in biblioteca nella giornata di mercoledì 4 gennaio, tra le ore 11 e le 13: nella notte i peluches prenderanno vita e sceglieranno un libro per ciascun bambino, che potrà poi passare a ritirare il suo pupazzo, e il libro scelto per lui, in biblioteca l’indomani, giovedì 5 gennaio dalle ore 17 ed entro le 19, per riabbracciarsi e tornare a casa a iniziare a sfogliare e leggere insieme il libro.

La “notte dei pupazzi” è il “pigiama party degli animali di peluche” ed è un’iniziativa nata nel 2007 in una biblioteca pubblica Pennsylvania. La “Stuffed Animals Sleepover” si è poi diffusa con rapidità in altre parti del mondo e trovato terreno fertile in Giappone dove è diventata “nuigurumi–otomari-kai”.

I protagonisti di questa bellissima iniziativa di promozione della lettura sono i pupazzi dei piccoli lettori: i loro amici del cuore . Amici che vengono accompagnati dai bimbi in biblioteca e lasciati a trascorrere lì la notte. A ciascun pupazzo viene messa una targhetta col loro nome e quello del loro piccolo amico umano.

I pupazzi, in compagnia dei bibliotecari e delle bibliotecarie, esplorano gli spazi della biblioteca, giocano fra gli scaffali e si divertono ad ascoltare letture e possono prendere in prestito un libro da portare a casa l’indomani quando i piccoli amici li verranno a riprendere.

Durante la notte si sistemano nei lettini preparati appositamente per loro, accoccolati sotto le copertine.

Sarà poi possibile ritornare a prenderlo il giorno seguente dalle ore 17 alle 19 per scoprire come è andata la nottata del proprio amico pupazzo: le biblioteche invieranno a ciascun partecipante la foto del proprio pupazzo mentre legge durante la notte trascorsa in biblioteca.