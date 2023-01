In biblioteca a Samarate un laboratorio per la Giornata dei Calzini Spaiati

Calzini e pu…pazzi!

Sabato 4 febbraio alle ore 10.30, in occasione della Giornata dei Calzini Spaiati 2023, la biblioteca di Samarate propone una lettura a tema e un laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 anni, grazie al quale impareremo a ridare vita a tutte le nostre calze spaiate!

“Se non le avete già portate in biblioteca… Portatele con voi quella mattina!”

Laboratorio perfetto per futuri marionettisti e disordinati che perdono spesso le calze!

Per informazioni e prenotazioni chiamate lo 0331720252 durante l’orario di apertura o scrivete a biblioteca@comune.samarate.va.it.

La “Giornata dei calzini spaiati” ha l’obiettivo di lanciare un messaggio di solidarietà e inclusione. La paternità dell’iniziativa appartiene però, a una scuola elementare di Terzo di Aquileia, in provincia di Udine: un segno di rispetto per la diversità e l’anomalia.