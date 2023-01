Cade dalla bici, grave 54enne nel Luganese

La Polizia cantonale ha comunicato che un ciclista svizzero di 54 anni residente nel Luganese è caduto a terra poco dopo le 17.30 di oggi, mentre si trovava in via Cantonale a Caslano. Le cause dell’incidente saranno stabilite da un’indagine in corso, tuttavia si pensa che un malore possa essere all’origine della caduta.

Agenti della polizia cantonale e della polizia comunale Malcantone Ovest sono giunti sul luogo dell’incidente, insieme ai soccorritori della Croce Verde di Lugano. Dopo aver prestato le prime cure al ciclista, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale, dove versa in gravi condizioni.

La polizia invita chiunque abbia informazioni sull’incidente a mettersi in contatto con loro telefonando alla Centrale comune d’allarme allo 0848 25 55 55.. Gli agenti stanno lavorando per determinare le circostanze dell’incidente e per garantire che tutte le parti interessate siano informate e supportate.