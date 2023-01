Guasto informatico, 1300 voli cancellati negli Usa

Centinaia di voli negli Stati Uniti sono stati bloccati e hanno subito ritardi o sono stati cancellati a causa di un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration, la Faa.

In una dichiarazione alla Nbc, l’amministrazione federale per l’aviazione ha detto che “sta lavorando per ripristinare il sistema Notam” e ha ordinato a tutte le compagnie di bloccare tutte le partenze dei voli interni agli Usa fino alle 9 ora di New York.

La Faa ha precisato che sta lavorando per ripristinare il sistema Notam (Notam to Air Missions), il sistema di “avvisi ai naviganti” che serve gli aeroporti e le compagnie e che contiene tutte le notizie su modifiche e aggiornamenti, ad esempio su limitazioni all’operatività di piste o corridoi di volo.

Complessivamente sono 1354 i voli interni cancellati, circa 1200 voli in uscita dagli Usa hanno subìto ritardi.