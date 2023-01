A Induno Olona il concerto di Gala della Filarmonica per dare il benvenuto al 2023

La Filarmonica Indunese inaugura il 2023 con il tradizionale Concerto di Gala che si svolgerà sabato 21 gennaio, alle ore 20:45 presso il salone della Scuola Primaria “A. Ferrarin”, in via Croci a Induno Olona. La serata vedrà l’esordio ufficiale del nuovo Maestro Alessandra Rizzardi, che lo scorso anno ha raccolto il testimone da Elisa Ghezzo. L’evento è patrocinato dal Comune di Induno Olona e tutta la popolazione è invitata a partecipare. L’ingresso è libero.

La Filarmonica Indunese intende proporre un repertorio con diverse sorprese, sperando che siano gradite al pubblico che interverrà alla serata. Inoltre, l’Associazione desidera ringraziare l’Amministrazione e gli uffici comunali per tutto il supporto ricevuto nell’organizzazione del Concerto. Alla serata, saranno presenti inoltre l’Associazione Bonsai Club Settelaghi Varese (con un piccolo showcase) e l’Associazione SOS Valceresio ODV; entrambe presenteranno le attività che svolgono sul territorio di Induno Olona (e non solo). Alla fine della serata, la Pro Loco di Induno Olona offrirà dell’ottimo vin brulé.

Per contattare la Filarmonica e per avere informazioni sulla Scuola di Musica: scuolafilarmonicaindunese@gmail.com – 347 6065458. Per rimanere sempre aggiornati sulle attività dell’associazione, potete consultare il sito www.filarmonicaindunese.it e potete seguire le pagine Facebook e Instagram della Filarmonica.