In una mattina tre pedoni investiti a Busto e Gallarate

Ben tre incidenti in una mattina, sulle strade di Gallarate, che hanno coinvolto pedoni e ciclisti, oltre a un quarto episodio a Busto. Per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni.

Primo episodio poco prima delle 10.30, quando un 39enne è rimasto ferito in modo lieve dopo essere caduto in bici in viale Milano: è stato portato in ospedale a Busto Arsizio (non c’era nessun altro veicolo coinvolto).

Nello stesso momento la Croce Rossa di Gallarate è intervenuta in via Pegoraro, alla rotonda con viale Vittorio Veneto, per soccorrere una 74enne investita (è finita al Sant’Antonio Abate, non è grave). La Polizia Locale ha rilevato l’incidente.

Terzo episodio poco prima delle 14, quando un 14enne è stato investito in via Parini, all’incrocio con via Torino. Sul posto si è recata una ambulanza della Croce Rossa di Gallarate. I rilievi verranno svolti dalla Polizia, il 14enne non ha riportato ferite.

In mattinata c’è stato anche un investimento di una donna di 75 anni a Busto Arsizio, in viale Montello all’incrocio con via Palestro. Anche lei non ha riportato ferite gravi, ma è comunque finita in ospedale per accertamenti.