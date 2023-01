Il meraviglioso armadio della Befana: spettacolo e laboratorio di burattini a Uboldo

Si intitola Il meraviglioso armadio della Befana lo spettacolo di burattini a calza (e non solo) del Teatro del Corvo in programma per domenica 8 gennaio alle ore 16 presso la casa dei Talenti Giancarlo Radrizzani, in via per Origgio 1 a Uboldo.

Al termie dello spettacolo tutti i partecipanti potranno partecipare a “Il paradiso dei calzini”, laboratorio creativo per costruire tanti simpatici burattini a partire da vecchi calzini usati diventati piccoli, rimasti soli e spaiati o comunque non più indossati. I partecipanti potranno portare con se le calze che hanno a casa e che non usano più per trasformarle in originali personaggi.

Partecipazione gratuita ad entrambe le attività.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Officine musicali.