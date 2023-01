Natalì e la conchiglia misteriosa: spettacolo e laboratorio a Mornago

Lo spettacolo della Compagnia Roggero, in scena domenica 29 gennaio alle ore 14.30 all’Oratorio di Mornago ispira, dopo la merenda, l’attività creativa per bambini

Si intitola Natalì e la conchiglia misteriosa lo spettacolo della Compagnia Roggero di Angera in scena nel pomeriggio di domenica 29 gennaio alle ore 14.30 all’Oratorio di Mornago per bambini e famiglie.

A seguire, alle ore 16.15, un laboratorio a tema.

La storia narra di una bambina che era proprio nata-lì, in quella parte di mondo dove il cielo è il più azzurro e il mare ha il colore dello smeraldo.

Papà e mamma un giorno decidono che bisogna partire perché soffrono fame e sete a causa della carestia. Lasciando a malincuore l’amata terra NataLì si ritroverà in un paese sconosciuto dove l’accoglieranno diffidenza e pregiudizi.

Senza perdersi d’animo, attingerà all’amore ricevuto dai genitori, agli insegnamenti e ai doni dei suoi nonni. Assieme ai bambini (pubblico), riporterà la libertà alla buona Regina NataQui e a tutto il suo popolo fino ad allora oppresso da un drago cattivo, con la speranza di vivere in un mondo dove nessuno si debba sentire “straniero” ne Qui, ne Lì.

In scena strutture che si trasformano a vista e un’attrice/narratrice che anima grandi marionette alternate a burattini a guanto e pupazzi giganti, in una storia coinvolgente e magica allo stesso tempo. Oltre a temi come l’emigrazione, la multietnicità, l’accettazione del diverso e l’integrazione, la storia affronta argomenti come la solitudine, la crescita e l’importanza del rapporto anziano e bambino.

L’iniziativa, proposta dal Comune di Mornago, è realizzata nell’ambito del progetto E-State Insieme finanziato da Regione Lombardia.

L’oratorio di Mornago è in via Maino.