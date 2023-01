I racconti della Merla in una serata per bambini a Cantello

Letture animate a tema per bambini a cura dell’associazione LibroAperto venerdì 27 gennaio dalle ore 20.30 all’Antico cascinale Lombardo

Sarà la cornice suggestiva dell’Antico cascinale Lombardo (in via Monastero 7), ad ospitare nella serata di venerdì 27 gennaio dalle ore 20.30 “I racconti della merla”.

Una serie di letture animate rivolte ai bambini, indicativamente di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, a cura delle volontarie dell’associazione LibroAperto e dedicate proprio a questi giorni di fine gennaio, il cuore dell’inverno, per tradizione i più freddi dell’anno, anche detti “I giorni della Merla”.

La partecipazione è per tutti gratuita, ma è necessaria la prenotazione scrivendo a ass.libroaperto@gmail.com.

Evento promosso con il patrocinio del Comune di Cantello.