Tutti in scena per Selene: a Busto una serata teatrale solidale

La compagnia Kicecè in scena il 26 febbraio al Teatro Sociale con un classico di Eduardo De Filippo: una serata organizzata da tante realtà per sostenere i percorsi di recupero di una bambina con sindrome di Rett

«Tutti in scena per Selene!». Sono tante le realtà della zona di Malpensa che si sono mobilitate per la serata a teatro a Busto Arsizio per raccogliere fondi a sostegno della famiglia di Selene, una bambina di Busto che sta combattendo una battaglia infernale contro una sindrome molto rara di nome Rett.

La sindrome di Rett è una rara patologia neurologica dello sviluppo, che colpisce prevalentemente soggetti di sesso femminile. La malattia congenita interessa il sistema nervoso centrale, ed è una delle cause più diffuse di grave deficit cognitivo. Si manifesta generalmente dopo i primi 6-18 mesi di vita, con la perdita della motricità, delle capacità manuali, dell’interesse all’interazione sociale. L’incidenza della malattia tra le ragazze di 12 anni è stimata di 1 su 9.000 e nella popolazione generale la stima si abbassa a un soggetto su 30mila, la diagnosi di Rett è spesso confusa con quella di autismo o generico ritardo dello sviluppo.

Per questo tipo di patologia purtroppo non è previsto alcun protocollo di cure dal sistema sanitario nazionale per cui le cure sono completamente a carico del paziente.

L’associazione Artemide di Lonate Pozzolo in collaborazione con il Sindacato Autonomo della Polizia di Stato di Varese (S.A.P.), il SIM Finanza sindacato nazionale della Guardia di Finanza ed il Gruppo Alpini di Somma Lombardo vogliono aiutare la piccola Selene a recuperare le sue capacità motorie e linguistiche attraverso un contributo finanziario ai percorsi di recupero i quali stanno portando dei buoni risultati, ma purtroppo molto onerosi. Per cui vi invitiamo a partecipare allo spettacolo teatrale da noi organizzato.

Lo spettacolo

E veniamo dunque allo spettacolo teatrale: “L’uomo e galantuomo” di Eduardo De Filippo andrà in scena al Teatro Sociale di Busto Arsizio e sarà interpretato dalla compagnia teatrale Kicecè con la regia di Claudio Pellegrino. Appuntamento il 26 febbraio alle ore 16:45 al Teatro sociale Cajelli di Busto Arsizio: posto unico 15 euro, a sostegno della raccolta fondi.

«Non solo avrete l’opportunità di assistere ad una performance emozionante di una delle più grandi opere del teatro Italiano, ma contribuirete anche a sostenere una causa importante. Perché l’intero ricavato verrà devoluto alla famiglia della piccola Selene. Vi aspettiamo numerosi per supportare insieme una buona causa e godere della grande arte di Eduardo De Filippo.

Per info e prenotazioni scrivere al seguente indirizzo mail artemideaps@agmail.com

Oppure contattare uno di questi numeri: +39 328 184 3830 ; +39 348 352 5510 ; +39 331 576 5779