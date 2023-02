A Vizzola Ticino, accanto a Malpensa, Fontana ha vinto con il 75%

Vizzola Ticino è uno dei paesi più piccoli della provincia di Varese. A differenza di altri, però, non è tra le montagne, ma in una zona che fa già parte dell’area metropolitana di Milano, accanto all’aeroporto di Malpensa.

In questo piccolo paese, dove molti lavorano in aeroporto o nei servizi connessi, Attilio Fontana ha vinto con una percentuale record: ha infatti preso il 74,78%, pari a 172 voti assoluti. Pierfrancesco Majorino ha ottenuto il 17,39% (40 voti secchi), Letizia Moratti il 7,39 (17 voti). Un’unica persona ha votato la sinistra radicale di Unione Popolare per Mara Ghidorzi.

A fronte di soli 230 voti, interessante è anche la ripartizione tra le liste, così come interessanti sono le preferenze.

Primo: se Vizzola era una roccaforte della Lega, oggi il primo partito è diventato Fratelli d’Italia, che ha preso il 44,3%, contro il 18,6 del partito di Salvini.

Nelle file di Fratelli d’Italia, poi, c’è stata una grande concentrazione in termini di preferenze: ben 51 persone (un elettore ogni cinque) hanno scritto il nome di Francesca Caruso, assessore a Gallarate. Che ha superato ampiamente il collega gallaratese Giuseppe De Bernardi Martignoni, che ha avuto tre preferenze.

Gli edifici della “bonifica Caproni” risalenti a inizio Novecento, oggi in abbandono

Nella Lega il più votato in termini di preferenze è Giorgio Mariani, che ha avuto 22 consensi personali. Per il resto negli altri partiti nessun altro candidato è riuscito a raccogliere un risultato di nota.