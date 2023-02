Alla Biblioteca di Induno Olona il secondo incontro “In dialogo con Etty Hillesum”

L’Anpi di Induno Olona prosegue il suo percorso di approfondimento dell’opera di Etty Hillesum, la scrittrice olandese ebra vittima dell’Olocausto, con un nuovo incontro in programma sabato 4 febbraio alle 16 alla Biblioteca comunale di via Piffaretti.

L’incontro, intitolato “Essere presenti. In dialogo con Etty Hillesum”, rientra nel programma di iniziative per il Giorno della memoria, promosse e organizzate dall’assessorato alla Cultura e dalla sezione Anpi di Induno Olona, e sarà tenuto da Valentina Rinaldin che da anni si dedica alla realizzazione di percorsi legati alla ricerca di senso e al dialogo di comunità.

«Oltre ad approfondire la conoscenza di Etty Hillesum il nostro intento è quello di affrontare il tema del creare comunità – dice Susanna Vanoni, presidente dell’Anpi di Induno Olona – Un tema oggi più attuale che mai, anche alla luce delle difficoltà nel relazionarci che caratterizzano questo periodo. Etty Hillesum che fu deportata e morì ad Auschwitz nel novembre del 1943 a 29 anni, ha vissuto il suo tempo sino in fondo, con coraggio, con dolore ma anche con con straordinaria capacità di comprensione. I suoi Diari raccolgono profonda sensibilità e amore, nonostante tutto, e ci indicano una via per dialogare in modo fecondo con la nostra Ombra».

L’anno scorso i Diari di Etty Hillesum sono stati al centro di una lettura a più voci che ha coinvolto oltre 50 persone. Letture che sono state filmate e che ora saranno riproposte in piccoli gruppi sul canale Youtube dell’Anpi indunese grazie alla collaborazione con un gruppo di studenti di grafica e tecniche multimediali dell’Enaip di Varese: «Un grande lavoro da parte dei ragazzi, ai quali va il nostro grazie. Ora stiamo caricando i video a gruppi di tre lettori per restituire tutto il libro. A breve saranno tutti disponibili».

L’incontro è ad ingresso libero aperto a tutti.