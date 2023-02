Comunicare con sapienza, scienza e pietà: alla Liuc un incontro per ricordare l’insegnamento del cardinal Martini

«Abbiamo un irrefrenabile bisogno di comunicazione vera, autentica tra noi. Abbiamo bisogno di impararne di nuovo l’arte, di ritrovare le radici, che si situano nel cuore e nell’esigenza ultima della persona. (…) È a partire da questi valori profondi dell’essere, in quanto distinti da quelli dell’avere, del fare, del potere, che si rende possibile il riaprire i canali della comunicazione tra le persone».

Il Cardinale Carlo Maria Martini si esprimeva così, nel discorso alla città del 6 dicembre 1980. Ma cosa si intende per «comunicazione autentica»? Quando ne facciamo esperienza? Quando il comunicare rispetta la dignità della persona?

Alla LIUC – Università Cattaneo in arrivo un incontro dal titolo “Comunicare con sapienza, scienza e pietà. La comunicazione nel magistero del Card. Carlo Maria Martini”. L’iniziativa è promossa dal Centro Pastorale Pier Giorgio Frassati e dalla Scuola di Economia Civile.

L’appuntamento è mercoledì 1 marzo 2023 alle ore 17.00.

Il tema della Parola di Dio e della comunicazione della Parola biblica è stata la passione fondamentale della vita e del Magistero pastorale del Cardinale Martini, che ha generato in lui un profondo interesse per la parola umana in tutte le dimensioni e modalità del suo pronunciarsi. Ferruccio de Bortoli, profondo conoscitore del Magistero di Carlo Maria Martini e testimone autorevole della sua opera pastorale, con Elena Granata e Monsignor Luca Bressan accompagneranno in una riscoperta del prezioso e indimenticabile contributo che il Cardinale ha dato sul tema del comunicare. Un dialogo che può essere interpretato come testimonianza di una conoscenza e di una amicizia e che ci aiuterà ad apprezzare nuovamente l’altezza, la profondità e insieme la freschezza e l’attualità dell’insegnamento di un pastore che è stato per tutti noi padre e maestro.

L’evento si svolgerà in presenza alla LIUC ma con possibilità di seguire anche online.

Per iscrizioni: https://www.liuc.it/eventi/comunicare-con-sapienza-scienza-e-pieta-la-comunicazione-nel-magistero-del-card-carlo-maria-martini/

Programma

Mercoledì 1 marzo 2023

“Comunicare con sapienza, scienza e pietà. La comunicazione nel magistero del Card. Carlo Maria Martini”

17.00 Registrazione

17:30 | Introduzione Eliana Minelli, Professoressa Associata di Organizzazione, Delegata del Rettore all’Inclusione, LIUC – Università Cattaneo

Saluto istituzionale

Federico Visconti, Rettore LIUC – Università Cattaneo

17:45 | Interventi

Monsignor Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale della Diocesi di Milano Ferruccio De Bortoli, giornalista e Presidente Vidas Elena Granata, Professore Associato di Urbanistica e Analisi della città e del territorio, Politecnico di Milano e Vicepresidente della Scuola di Economia Civile (SEC)

18:30 | Tavola rotonda

Modera: Annamaria Braccini, giornalista Diocesi di Milano Monsignor

Luca Bressan

Ferruccio De Bortoli

Elena Granata

Eliana Minelli

Dibattito con il pubblico

19:00 | Chiusura dei lavori