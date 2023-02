Il Partito Animalista manifesta a Samarate contro il rifugio “lager”

Il Partito Animalista Italiano sta presentando esposti e memorie alla Procura per contestare la decisione di restituire gli animali all’allevatore che gestisce il rifugio a Samarate, definendolo un “lager” e denunciando le condizioni di estrema incuria e degrado in cui gli animali sono stati trovati.

Alcuni degli animali sono stati segnalati come morti o in pessime condizioni anche dopo giorni di cura dei volontari affidatari. Il Partito Animalista sta cercando di far rettificare la decisione della Procura anche con nuovi elementi di prova e chiedendo un nuovo sequestro ed interventi cautelari.

Sabato 25 febbraio si terrà un sit in a Samarate davanti al Municipio (ore 10), organizzato dal Partito Animalista e altre associazioni animaliste per protestare contro la decisione della Procura.

Linda Alessandra Bighetti, delegata per la Lombardia del Partito Animalista, ha dichiarato che le associazioni animaliste si trovano unite in questa battaglia per dare giustizia agli animali di Samarate e difendere i diritti degli animali, dell’ambiente e della salute pubblica. Ci si aspetta una forte partecipazione di cittadini e associazioni, anche da fuori Regione.