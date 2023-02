A Laveno Mombello uno spazio “bussola” per i giovani e un corso di rap

Uno spazio pensato per i giovani dove possono trovare educatori pronti ad ascoltarli, indirizzarli e consigliarli. Si chiama Bussola e sarà “allestito” alla Sala civica di Laveno Mombello tutti i venerdì dalle 14 alle 16 (su appuntamento al 331.6094179).

Una iniziativa possibile grazie ad un bando di Regione Lombardia e parte del progetto “Fuori”, messa in atto dal Comune di Laveno Mombello, in collaborazione con la Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, in collaborazione anche con Wgart.

«L’obiettivo di queste iniziative è quello di aiutare i giovani a riscoprire sé stessi e la propria voglia di socialità, ma anche ad orientarsi tra il mondo della scuola e del lavoro, in particolare dopo la crisi generata dalla pandemia», sottolinea Manuele Battaggi della Cooperativa.

I partecipanti potranno ricevere orientamento scolastico e formativo, sviluppare life skills, comprendere sé stessi e i propri interessi, e partecipare a proposte di socialità e attività ludiche. Ma non è tutto. C’è un altra iniziativa che riguarda i giovani, il venerdì 17 febbraio dalle 15.00 alle 17.00 (e p, presso la sede Beats di Viale Garibaldi 7 a Laveno Mombello, si terrà anche un laboratorio gratuito di scrittura e produzione di una traccia rap condotto dal rapper e produttore Kaso. Questa attività è pensata per i giovani tra i 15 e i 34 anni e offre l’opportunità di sperimentare nuove forme di espressione artistica e di incontrare nuove persone con interessi simili.

Per prenotare un appuntamento presso lo Spazio Bussola o per ulteriori informazioni sulle iniziative per i giovani a Laveno Mombello, contattare il numero 331 6094179. Queste iniziative sono un’opportunità unica per i giovani di Laveno Mombello per riscoprire sé stessi e la propria voglia di socialità, e non bisogna lasciarsela sfuggire.