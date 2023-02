L’onorevole Andrea Pellicini in visita al carcere di Busto Arsizio

«Oggi nella mia qualità di parlamentare ho visitato la Casa Circondariale di Busto Arsizio, accompagnato dal Dirigente Aggiunto della Polizia Penitenziaria, Dottoressa Rossella Panaro. Ho potuto così conoscere alcune importanti peculiarità della struttura, tra le quali il reparto di fisioterapia, eccellenza a livello nazionale». Lo fa sapere in una nota l’onorevole di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini.

«Ho altresì visitato il laboratorio di cioccolateria che occupa attualmente ventiquattro detenuti. Mi sono anche state mostrate le aule per i corsi di istruzione in collaborazione con le scuole del territorio. La pena può avere davvero una funzione rieducativa attraverso il lavoro e la scuola. Ho anche letto in questi giorni dell’impegno di Nino Caianiello in favore dei detenuti. Questo gli fa molto onore», conclude il parlamentare.