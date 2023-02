Omaggio a Marild Gautsch

L’atelier Capricorno presenta una mostra omaggio per ricordare la socia e amica Marild Gautsch con una selezione di opere ceramiche e lavori su carta. L’esposizione apre al pubblico sabato 18 e domenica 19 febbraio dalle ore 10 alle 18,30. Il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto alla LILT di Cuveglio.

L’artista nata in Germania e residente dal 1961 in provincia di Varese aveva frequentato assiduamente i corsi di scultura dei professori Oreste Quattrini e Sergio Tapia Radic e i corsi di disegno di Silvio Monti.

Di lei ha scritto Felice Magnani “nelle mani di Frau Gautsch vibra il magico flusso dell’armonia: armonia ricercata, amata, sofferta, armonia conciliatrice d’affetti profondi che scorrono in rivoli d’argilla verso il mare inquieto dell’esistenza”.

Atelier Capricorno, via fiume, 6

Cocquio Trevisago

tel. 0332619123-3358129631

www.ateliercapricorno.net