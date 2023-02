Quello del Tessile è Un Museo da record con la nuova Giocomerenda

Quanti e quali sono i primati del Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio? Potranno scoprirlo i bambini tra i 4 e i 12 anni durante la prossima Giocomerenda “Un museo da record” in programma domenica 19 febbraio alle ore 15.30 proprio al Museo del Tessile.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del calendario “Domeniche ai Musei”, porterà i piccoli partecipanti a scoprire “i pezzi” da record del museo per poi scegliere il proprio preferito cui dedicare il laboratorio finale prima della gustosa merenda, offerta a tutti.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili, da effettuare sulla piattaforma Eventbrite a questo link.

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto, che dovrà essere presente al museo per l’intera durata dell’attività.

In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare all’evento già prenotato si prega di disdire la prenotazione, per dare la possibilità ad altri bambini di partecipare. In caso di imprevisti, è possibile disdire anche il giorno stesso, telefonando al museo domenica 19 febbraio, a partire dalle ore 15.00, allo 0331 627983.

Per ulteriori informazioni contattare la Didattica museale e territoriale Città di Busto Arsizio ai numeri 0331 390242 – 349.