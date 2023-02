Torna Aranciolona, tredicesima edizione a base di allegria e promozione del territorio

Dopo due anni di stop trona domenica 19 febbraio un altro degli appuntamenti la mitica Aranciolona, manifestazione podistica con il maggior numero di presenze in assoluto della provincia di Varese.

Dopo la pausa “covid” dunque, riprende l’opera di promozione del Parco del Medio Olona con la corsa podistica organizzata da PodismoeCazzeggio, giunta alla sua 13esima edizione ed offre il consueto “format” a base di allegria, servizi, competenza, promozione del territorio e di una sana attività fisica, oltre naturalmente al fine benefico pro Enti locali che si occupano della salvaguardia e tutela dei minori in difficoltà.

Ritrovo partenza ed arrivo sono previsti come sempre presso il Centro Sportivo Gerbone di Olgiate Olona, via Salvo D’Acquisto, 4. A questo proposito il Comando di Polizia Locale di Olgiate Olona ha predisposto un’ordinanza per permettere i parcheggi auto al campo sportivo Gambini di via Diaz, al Cimitero di via Gonzaga, alla piattaforma ecologica di via Ombrone, e la possibilità di parcheggiare le auto sulla pista ciclabile di via Anna Frank.

La partenza sarà libera dalle ore 08:30 alle 09:30, termine previsto della manifestazione ore 12:30. Sono previsti i soliti 3 percorsi all’interno del Parco medio Olona rispettivamente di km 8 , 13 e 20 che attraverseranno i 6 comuni della valle lungo la bella ciclabile: ci saranno tre punti ristoro installati alla vecchia stazione di Marnate (Casa di Alice), all’approdo dei Calimali (Fagnano Olona) e per chi sceglierà il percorso lungo di 20 km ci sarà anche quello dell’Agriturismo Balzarine. Naturalmente non mancherà il solito gran ristoro finale al Centro Sportivo Gerbone con l’immancabile presenza della pasta e fagioli.

La quota di partecipazione è di € 5 , le iscrizioni possono essere fatte direttamente la mattina dell’evento oppure on line sul nostro sito www.podismoecazzeggio.it Tra i vari servizi offerti ci sarà la possibilità di usufruire di spogliatoi/docce con acqua calda, deposito borse e sala massaggi gratuiti offerti da Phoenix Massoterapia di Danneo Emilia. L’evento gode del patrocinio dei Comuni di Olgiate Olona e di Busto Arsizio ed è inserito nel calendario eventi “Busto Arsizio Città Europea dello Sport 2023”.