Borgo Antico porta Fiorenza Pistocchi a Castiglione Olona

Un’ospite tutta nuova per gli amici della rassegna “Il te con l’autore” che domenica 30 aprile, alle 16 presso la sala da te del caffè Lucioni ospita la scrittrice Fiorenza Pistocchi con il suo libro “Angeli su fondo nero: delitti e misteri fra Lambrate e l’Ortica”, edizioni Neos.

«Si tratta proprio di una nuova amica che sarà ospite alla nostra rassegna – dice Ugo Marelli, presidente dell’associazione Borgo antico – E’un piacere ospitare autori che vengono sempre da più lontano, segno che l’idea del Te con l’autore sta diventando sempre più importante. Il successo di pubblico ormai è assodato, e l’ospitalità di Elena Lucioni è sempre un pregio».

Fiorenza Pistocchi è savonese di nascita ma milanese di adozione. Non dimentica la sua terra d’origine a cui ha dedicato il suo romanzo d’esordio ma le atmosfere di una Milano sempre accogliente non potevano non affascinarla. Ha curato, per diverse case editrici specializzate, pubblicazioni a carattere didattico per le scuole primarie poi si è dedicata al giallo. Autrice anche di racconti, che compaiono in alcune antologie.

Milano apre le sue braccia agli avvenimenti in una primavera luminosa, in cui viene uccisa una giovane donna. Non sarà facile risolvere il dilemma. Tutto ruota attorno ad un’antica icona che raffigura un angelo su fondo nero. E sarà l’angelo che è nascosto nella protagonista Linette a dare una svolta alle indagini.