Ho preso undici multe sulla Sp1

La lettrice che ci ha scritto è una pendolare che percorre ogni giorno la Sp1. Ha preso 11 multe e con questa sua lettera fa alcune considerazioni con toni civili. Pone, per esempio, un problema rispetto alla correttezza dell’informazione ricevuta dai pendolari che quotidianamente percorrono quella strada.

Buonasera,

sono una di quegli automobilisti che da anni percorrono la sp1 e che da qualche mese a questa parte si è vista recapitare 11 multe. Il problema grosso è che le multe vengono inviate dopo 90 giorni e nel frattempo continui a commettere l’infrazione e la cosa grave è che noi pendolari non siamo stati informati correttamente, bastava mettere uno schermo informativo come quello all ingresso dell autostrada.

Ho preso le multe in salita, i cartelli pochi e poco visibili. Per il rumore bastava mettere delle barriere, adesso con i soldi che hanno raccolto potranno farlo. Una domanda: con le auto che ultimamente vanno a 50 km orari e le code che si formano hanno pensato allo smog x i cittadini? Comunque le multe le ho pagate tutte, anche se per 2 km orari in più.