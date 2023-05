Al Camponovo del Sacro Monte di Varese la mostra “Aspettando Beatrice”

La rassegna espositiva Arte in Simbiosi presenta “Aspettando Beatrice”, una mostra d’arte curata da Marco De Santi e che vede la partecipazione di tre artisti di Varese e del Varesotto: Marco De Santi, Erika Baggini e Arend.

Il titolo richiama il significato del nome Beatrice, simbolo di beatitudine e di un momento di felicità che si può sperimentare grazie alla presenza di un’altra persona. In questa mostra, i tre artisti esplorano liberamente il legame tra Arte e Amore, evidenziando la presenza o l’assenza di sentimenti. Nonostante le loro diverse prospettive artistiche, hanno collaborato a lungo per creare questa esposizione unica.

L’evento si svolgerà a Camponovo, in via dell’Assunzione a Sacro Monte di Varese. L’inaugurazione avverrà domenica 4 giugno alle ore 16:00 e la mostra rimarrà aperta tutti i fine settimana, con orario dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00. A partire dal 24 giugno, la mostra si trasformerà in “Cthulhu Loves Beatrice”.

L’ingresso è libero.