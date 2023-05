Anna Zambon è vicesegretaria regionale dei Giovani Democratici

Nel parco di Villa Gomes a Lecco si è tenuto sabato il Congresso regionale dei Giovani Democratici, dove i delegati di ogni federazione provinciale GD hanno votato all’unanimità la mozione unitaria “Un bel viaggio” di Marco Redolfi e della gallaratese Anna Zambon, oggi rispettivamente segretario e vicesegretaria regionale.

Tante le personalità della politica lombarda intervenute all’evento, primo tra tutti Pierfrancesco Majorino, candidato presidente alle scorse elezioni regionali e oggi capogruppo PD in consiglio regionale. Insieme a lui, Vinicio Peluffo, segretario PD Lombardia, Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale PD Lecco, e Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco, hanno ringraziato i Giovani Democratici per il contributo fondamentale fornito ad ogni campagna e battaglia politica degli ultimi anni, tra cui quella “locale” che ha portato appunto alla storica vittoria di Gattinoni per 31 voti.

Presenti poi Caterina Cerroni e Davide Skenderi, coordinatori nazionali dei Giovani Democratici, che hanno ricordato come in Lombardia l’organizzazione dei GD sia sempre stata molto vivace e attiva sui temi più di attualità, come il precariato del lavoro giovane e il caro affitti.

Gli onori di casa sono stati poi fatti dal Segretario provinciale dei Giovani Democratici Pietro Radaelli e da Manuel Tropenscovino, Segretario provinciale PD Lecco nonché membro dei Giovani Democratici in qualità di under30, che hanno ricordato l’importanza della politica fatta dai giovani a livello locale e a livello universitario, dove entrambi sono stati impegnati tra le fila dell’associazione politica Unisì della Statale di Milano.

Il congresso è entrato poi nel vivo con la relazione del segretario regionale GD uscente, Lorenzo Pacini, che, con non poca emozione, dopo una relazione del lavoro svolto nei suoi due mandati durati quasi cinque anni (2018-2023), dove, nonostante difficoltà tra cui una pandemia, i GD Lombardia hanno ottenuto molti successi politici importanti (un giovane democratico eletto in consiglio regionale, uno sindaco di capoluogo di provincia, una assessora a Milano, numerosi GD eletti assessori e consiglieri in molti comuni della regione, oltre alla rifondazione della Federazione GD di Cremona) ha fatto i migliori auguri al nuovo esecutivo.

A seguito di un dibattito, con numerosi auspici e auguri di buon lavoro da parte dei partecipanti, il congresso si è concluso con gli interventi di Marco Redolfi e Anna Zambon, autori della mozione unitaria “Un bel viaggio”. I due, eletti all’unanimità segretario e vicesegretaria, hanno ribadito i punti focali che guideranno la loro battaglia politica: l’istruzione (gratuita e per tutte e tutti), i diritti, il lavoro (non precario) dei giovani, il diritto all’abitare, la sostenibilità ambientale. “Tutti temi che, – ha affermato Redolfi, – saranno tutti al primo posto, in quanto tutti estremamente importanti per il futuro della nostra generazione”.

Nei prossimi giorni, Redolfi e Zambon comunicheranno la composizione della segreteria regionale, che sarà rappresentativa di ogni federazione GD lombarda.