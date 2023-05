Arte e poesia in mostra a Cadrezzate con Osmate

Due weekend di eventi dedicati alla cultura in collaborazione con l’associazione Amici di Mario Berrino, Progetto Erika e Donna SiCura

Villa Bozza Quaini a Cadrezzate con Osmate ospita due fine settimana ricchi di eventi tra arte e poesia.

Si comincia nel weekend del 20 e 21 maggio con la mostra “L’anima dell’arte“: una raccolta dei lavori realizzati dagli artisti del laboratorio guidato da Maddalena Roncari. L’aperitivo d’inaugurazione è sabato 20 maggio alle 18. Domenica l’esposizione riapre alle 16 e si può visitare fino alle 20.30.

Il fine settimana successivo, gli incontri riprendono sabato 27 maggio alle 16 con “Arte e poesia“, un’iniziativa a cura dell’associazione Amici di Mario Berrino in cui le opere prendono voce attraverso la poesia. Domenica 28 maggio, invece, la villa ospita l’esposizione “Io rispetto la donna” a cura dell’associazione DonnaSiCura.

Alla mostra partecipano anche i volontari di Progetto Erika – Fuck the Cancer con un gazebo per sensibilizzare sulle attività dell’organizzazione per la ricerca contro il cancro.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Cadrezzate con Osmate, voluta in particolare dal sindaco Cristian Robustellini, l’assessore Elisa Ruspini e il consigliere con delega al turismo Marco Squizzato. «Questa manifestazione – spiega l’amministrazione – nasce per promuovere il territorio del nostro paese attraverso l’arte e la cultura. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno affiancato nella realizzazione del progetto, in particolare Davide Pagani dell’associazione Amici di Mario Berrino e Rosalina Di Spirito dell’associazione DonnaSiCura».