Dal 13 al 28 maggio torna a Comerio Astrolandia, con il Gruppo Astronomico Tradatese

Dopo una sosta causa Covid, torna a Comerio, presso la sala civica del Comune, dal 13 al 28 maggio, Astrolandia, una delle manifestazioni più fortunate e seguite dal pubblico generico e dal mondo della scuola. Ancora una volta gli organizzatori (vari gruppi di Astrofili assieme al Comune di Comerio), hanno fatto le cose in grande: conferenze con ospiti illustri e osservazione diretta del cielo accompagneranno infatti una avveniristica mostra planetaria creata dal GAT, Gruppo Astronomico Tradatese.

La mostra è caratterizzata dall’ esposizione di pannelli giganti (1,5×2 metri) su supporto rigido in Forex, sui quali, per ciascun pianeta, sono state assemblate centinaia di immagini ad alta risoluzione con una tecnica nuova e geniale, frutto di un lavoro molto complesso di sintesi sia iconografica che descrittiva. Questa impostazione, estremamente intuitiva, ha una valenza didattica molto importante: quindi la mostra è ideale per essere visitata anche da scuole di ogni ordine e grado.

A supporto ed approfondimento della mostra, sarà messa a disposizione una chiavetta USB, contenete un immenso archivio di circa 10 mila immagini, abbondanti diciture, aggiornato all’inizio del 2023 e consultabile grazie ad un programma di lettura e ricerca semplice e intuitivo: uno strumento eccellente per ricerche scolastiche e consultazioni tecnico-scientifiche da parte di appassionati della materia. Astrolandia 2023 sarà inaugurata Sabato 13 maggio, h21 alla presenza di vari ospiti ed autorità locali. Seguiranno poi molte iniziative collaterali. Inizierà Giovedì 18 maggio, h21 il noto geologo Luigi Bignani, che parlerà di grandi terremoti. Venerdì 19, h21 Giuseppe Palumbo, massimo esperto di storia della scienza, parlerà di passato e presente della conquista della Luna.

Giovedì 25 maggio, h21 toccherà a Giuseppe Bonacina, grande esperto di fisica solare, parlare dei misteri del Sole. A cura delle Associazioni partecipanti ci saranno anche due momenti di osservazioni astronomiche dirette: una dedicata a Sole

Domenica 21 maggio h17 ed una dedicata alla Luna Sabato 27 maggio h21. Scuole di ogni ordine potranno visitare la mostra dietro prenotazione (Antonio 340- 3701636), ricevendo sempre una opportuna assistenza didattica. Ulteriori informazioni sono contenute nell’allegato volantino.