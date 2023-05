Dall’idrovia Locarno- Venezia a Luino: 350 anni di storia turistica

“Luino, 350 anni di storia turistica. Dal Petit tour dei Tre Laghi, all’ idrovia Locarno-Venezia, fra cultura, management e diritto”. È il titolo del convegno che si terrà sabato 20 maggio alle 17 a Palazzo Verbania – già Kursaal – di Luino. L’evento è stato realizzato grazie a Grandluino srl, all’associazione culturale Festival del teatro e della comicità, all’associazione culturale Le Sempiterne con il patrocinio del Gruppo italiano stampa turistica.

«La valorizzazione del nostro territorio si sviluppa grazie ad un’analisi accurata della storia, della cultura, del management e del diritto – scrivono in una nota stampa gli organizzatori – La sponda lombarda del Maggiore, vera e propria Grille d’Honneur, portale verso l’Europa, è posta in una posizione strategica e rappresenta nei secoli un crocevia commerciale e sociale, favorendo dialoghi con altre realtà affini per passato illustre».

Questa fantastica location ha reso possibili progetti di ampio respiro come l’Idrovia Locarno – Venezia, i servizi ad essa collegati ed il grande percorso del Petit tour dei tre laghi con protagonisti importanti che hanno amato il Genius Loci lacustre, comprendendone le potenzialità di Well-Being, quel benessere globale che tuttora incanta ogni individuo in uno specifico contesto naturale. La concertazione attuale tra stakeholder di differenti ambiti può realizzare nuove ricadute positive territoriali, atte a valorizzare quel genio del luogo così ben compreso dai suoi celebri fruitori.