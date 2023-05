“Diventare Esseri Musicali” un workshop per bambini alla Galleria Boragno

La Galleria Boragno ospita il workshop “Diventare esseri musicali”, a cura di Carmelo Massimo Torre, musicista-pedagogo e fondatore dell’associazione “Musica Musica”. Il laboratorio per bambini insegnerà ai giovani partecipanti a “sentire” la musica dappertutto, attraverso giochi interattivi funzionali a stimolare l’ascolto, l’improvvisazione e l’imitazione, proprio come avviene nel libro “Esseri musicali” (edito da Tecniche Nuove) a cui l’incontro si ispira.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.