Domenica a Castelseprio torna il mercatino dei bambini e dà il via a un mese di eventi

Domenica 28 maggio la giornata “Piccoli imprenditori/imprenditrici crescono” apre il periodo più intenso dell’anno per l’Associazione del Seprio. Che è impegnata anche per il Palio del Seprio

Oggi torniamo a parlare dell’associazione del Seprio APS, che vi invita agli eventi che hanno in programma per il mese di Maggio/Giugno.

Si parte domenica 28 maggio con l’atteso evento che ormai giunto alla quarta edizione: “Piccoli imprenditori/imprenditrici crescono” in cui bambini dai 6 ai 14 anni saranno veri e propri piccoli venditori per un giorno, potranno esporre giochi e oggetti fatti da loro per “scambiarli, barattarli ecc…”

Durante la giornata ci saranno anche momenti d’intrattenimento e didattici, anche grazie alla collaborazione di Croce Rossa Italiana Comitato di Varese con l’unità territoriale di Tradate, che porteranno L‘ambulanza dei Pupazzi. Attività che ha lo scopo di avvicinare i bambini al mondo del soccorso senza che ne abbiano timore.

Per poter esporre un banco con i giocattoli c’è tempo per iscriversi fino al 25 maggio, chiamando il 351-519 0130 oppure inviando una e-mail: info@associazionedelseprio.it ma i posti sono limitati.

L’associazione di Castelseprio guarda però già al mese di giugno, che ha in programma anche il consueto Mercatino dell’antiquariato, che si terrà domenica 11 Giugno in via San Giuseppe dalle ore 7 alle ore 15.00, ormai punto di riferimento per collezionisti e amanti del vintage.

Le attività proseguono per la seconda edizione del Palio del Seprio. Evento che vede coinvolti sei Comuni Castelseprio, Abbiate, Venegono Inferiore, Locate Varesino, Gornate Olona e Lonate Ceppino, che si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria finale. Si svolgerà dal 13 al 25 Giugno con molte novità da non perdere. Sulle pagine social dell’associazione troverete tutte le info.

Il segretario dell’Associazione del Seprio Fogliano Davide racconta: «Questi due mesi saranno molto impegnativi per i nostri volontari ma anche ricchi di soddisfazioni. Nonostante il Comune di Castelseprio sia il più piccolo come numero di abitanti a partecipare al Palio stiamo riscontrando grande partecipazione. L’anno scorso siamo finiti nelle cronache regionali perché abbiamo raggiunto il 10% di abitanti iscritti e quest’anno speriamo di arrivare al 12%. Ricordiamo che l’anno scorso ci siamo aggiudicati il secondo posto dietro a Venegono Inferiore. Anche quest’anno faremo del nostro meglio, ma il vero scopo é quello di divertirsi e riportare grandi e piccini a stare insieme in allegria. Un grazie al Sindaco di Castelseprio Silvano Martellozzo, sempre molto sensibile alle attività sociali e alla Parrocchia per l’ospitalità. Ma ringraziamo anche le altre associazioni e enti che ci accompagneranno in questo periodo intenso: Croce Rossa Italiana, Associazione la Cadrega che allestirà un punto ristoro durante il palio, la Protezione Civile di Castelseprio, tutte le aziende e privati che hanno dato il loro contributo economico alla realizzazione di questi progetti, infatti grazie a loro il palio sarà totalmente gratuito per gli atleti e infine un caloroso abbraccio a tutti i nostri associati, che dedicano il loro tempo, la passione e la loro esperienza per la comunità. Vi aspettiamo tutti e forza Visevar».