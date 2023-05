Esploratori per un giorno, nei parchi lombardi torna BioBlitz

Si rinnova, anche quest’anno, l’importante appuntamento promosso da Regione Lombardia attuato da oltre 40 Aree protette, tra riserve, parchi e PLIS della Lombardia.

Sabato 20 e domenica 21 Maggio si realizzerà la nuova edizione di BioBlitz: un evento di educazione naturalistica e scientifica nelle aree protette lombarde. L’iniziativa consiste nel ricercare, individuare e classificare, nel corso dello stesso weekend per tutti i parchi e le riserve, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali per almeno 24 ore consecutive.

I dati raccolti durante la manifestazione (foto, suoni e video) vengono inseriti direttamente nella piattaforma informatica “I-Naturalist” mediante l’app per smartphone. I dati raccolti saranno poi un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale. Possono partecipare al BioBlitz adulti e bambini, accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti naturalisti o specialisti. La presenza del pubblico è di fatti l’elemento fondamentale e caratterizzante per lo sviluppo del progetto di Citizen Science, che coinvolge in modo attivo i cittadini in una ricerca a carattere scientifico, contribuendo a mappare la biodiversità delle aree protette lombarde.

Ogni Ente partecipa al progetto con un proprio calendario di iniziative: ecco di seguito il vasto programma Bioblitz realizzato dall’ATE Insubria Olona ed in particolare da Parco Pineta, Parco Valle del Lanza, Parco RTO e Parco dei mughetti:

– Sabato 20 maggio – Escursione “Quelli della notte” (20.45-23.00) o nel Parco Pineta c/o Centro Didattico Scientifico – Osservatorio Astronomico, via ai ronchi 75 – Tradate; o nel Parco RTO – c/o Santuario della Madonnetta, Via Montello 19 – Gornate Olona; o nel Parco Valle del Lanza c/o Mulino del Trotto, Via Molino del Trotto – Cagno (Como).

– Domenica 21 maggio – Escursione “Esploratori per un giorno” (14.00-17.00) o (dal Parco del Rugareto al Parco dei Mughetti) via Varesina ang. via Cardinal Schuster, Loc. Rescalda – Rescaldina (MI)

– Domenica 21 maggio – Festa della biodiversità! (laboratori ed esperienze per grandi e piccoli) o c/o Centro Didattico Scientifico, via ai ronchi – Tradate

In occasione della Festa della biodiversità saranno accessibili anche i sentieri limitrofi al Centro Didattico, il Sentiero Natura e l’EcoPlanetario.

Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili nella sezione eventi del sito

www.ateinsubriaolona.it nonché sulle relative pagine Facebook.