“Fotografia vestale della memoria”: Benvenga presenta il suo libro al chiostrino della Studi Patri

Salvatore Benvenga, presidente del fotoclub il Sestante di Gallarate, presenta al “chiostrino” della Studi Patri di Gallarate il suo ultimo libro “Fotografia: la vestale della memoria”, edizione Prodigi, un originale volume in bilico tra saggio ed esperienza personale, tra racconto e analisi.

La presentazione alla Studi Patri sarà insertita nel contesto di una interessante analisi su due famose opere (una pittorica e l’altra fotografica) di due insigni autori. Una comparazione che – partendo dal motivo narrativo – si apre ai vari aspetti della lettura dell’immagine.

Aspetti che il libro affronta sotto diversi punti di vista: storici, artistici, filosofici, tecnici, culturali, in modo a volte originale, mettendo in collegamento, come in una grande rete, personaggi, aneddoti, avvenimenti e riflessioni, declinando più di un motivo per procedere ad una ri-analisi sulla natura della fotografia e sulla sua funzione vocazionale di custode della memoria.

Modera la presentazione l’avvocato Massimo Palazzi, presidente della Società Gallaratese per gli Studi Patri.

L’appuntamento è per giovedì 11 maggio alle 21, al “chiostrino” di via Borgo Antico 4.

Libri, poesia e una notte al museo: le attività del mese di maggio

Il mese di maggio offrirà poi anche diversi altri appuntamenti: sabato 13 maggio alle 16.45 presentazione/spettacolo de “Il Rebus di Gallarate” con Adelfo Forni, seguendo le pagine del giallo ambientato nella Gallarate tra Belle Epoque di provincia e la Grande Guerra alle porte.

Sempre sabato 13 maggio, dalle 21 a mezzanotte, la “Notte al Museo” con visite serali gratuite in collaborazione con il Gruppo Archeologico DLF di Gallarate;

Domenica 21 maggio dalle 15 alle 18 ci sarà la ordinaria apertura del Museoò

Domenica 28 maggio dalle 15 ci sarà l’evento “Rime in libertà – Pietro Tenconi“, il concorso di poesia lanciato dalla Pro Loco nel ricordo di Pietro Tenconi, personaggio notissimo in città, che fu anche poeta dialettale. La rassegna del 28 sarà allietata da intermezzi musicali curati da musicisti del Conservatorio Puccini di Gallarate.

Altri eventi ospitati al museo

Il 18 maggio dalle 8 alle 14 gli studenti del Liceo di viale dei Tigli effettueranno visite guidate rivolte agli studenti della scuola primario del I.C. Ponti (Cascinetta) con tanto di laboratorio di simulazione di scavo archeologico.

Sabato 20 maggio il museo ospiterà infine la Convention Distrettuale dei Leo Clubs con la partecipazione di tutti i delegati dei clubs Leo del Distretto interprovinciale Varese-Como-Lecco-Sondrio (nove club per circa cinquanta partecipanti), i quali potranno così conoscere la realtà della Studi Patri.