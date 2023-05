In comune a Busto Arsizio il concerto del 1° Giugno

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini a un concerto del Corpo Musicale Pro Busto. L’evento è in programma giovedì 1 giugno alle ore 21.00 nel cortile del palazzo municipale

Il 1 giugno si terrà a Busto Arsizio il concerto per la festa della Repubblica.

Come da tradizione, per celebrare la Festa della Repubblica, l’Amministrazione Comunale invita i cittadini a un concerto del Corpo Musicale Pro Busto.

L’evento è in programma giovedì 1 giugno alle ore 21.00 nel cortile del palazzo municipale.

Il concerto, diretto dal maestro Franco Conetta, proporrà i seguenti brani:

I Gladiatori E. Abbate

Stiffelio (Aroldo) G. Verdi

Oberto Conte di San Bonifacio G. Verdi

Oblivion Astor Piazzolla

Hey Jude arr. Naohiro Iwai

Eagles Medley arr. Tohru Kanayan

Alma Latina Compositori vari

Sway P. Beltramin Ruiz/Norman Gimbel

Ingresso libero e gratuito.