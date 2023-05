La Biblioteca di Samarate porta i bambini in Giappone

La Biblioteca comunale di Samarate propone ai bambini un nuovo viaggio: questa volta si parte per il Giappone.

Si tratta della quinta tappa di Fiabe in valigia, il ciclo di incontri promosso dalla Biblioteca per accompagnare i piccoli lettori in un viaggio attorno al mondo attraverso le favole di paesi lontani.

Partito dalla Russia a gennaio, il tour riservato ai bambini sabato 13 maggio alle ore 11 fa tappa in Giappone, con tante storie che raccontano storia, cultura usi e costumi di questo paese lontano.

Il viaggio è pensato per bambini in età scolare, tra i 6 e i 10 anni: “Preparate la valigia – annuncia l’invito – alla valigia ci pensiamo noi”.