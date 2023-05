La poesia a Malnate vive nelle penne di bambini e ragazzi

La poesia a Malnate non muore, anzi, continua a vivere nelle giovani generazioni e nella memoria di Enrico Bertè.

Sabato 13 maggio all’aula magna dell’Istituto Comprensivo, gremita di persone di tutte le età, si è concluso con la premiazione dei vincitori il concorso “Poeti in erba” dedicato allo stimato poeta, cittadino malnatese, scomparso da qualche anno.

Il pomeriggio si è delineato come una grande festa della parola dei bambini e ragazzi che, dando voce ai colori, con un uso “poetico” della lingua, hanno saputo esternare e trasmettere emozioni. Le commissioni preposte alla scelta dei premiati hanno avuto non poche difficoltà nella selezione dei numerosi testi pervenuti da diversi Istituti Comprensivi del varesotto e del comasco.

Il tema del concorso “Voce ai colori”, aperto ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado, ai bambini delle quinte e quarte della Scuola Primaria, ha permesso ai giovanissimi poeti di produrre “profonde riflessioni e significati incredibilmente soggettivi ed intimi”, come è scritto nella prefazione del libro “La voce dei colori”: una raccolta di alcuni dei testi pervenuti.

Il successo del tema è ben motivato nelle prime righe della prefazione di Talia Miceli, esperta in armocromia: “Siamo onde elettromagnetiche che riflettono e assorbono luce. Noi, tutti e tutto, siamo colore”. I giovanissimi autori sono stati infatti stimolati a scegliere la parola con la sua musicalità, con il suo significato letterale o traslato, con accostamenti originali, per far parlare i colori che li colorano e sono usciti dei veri e propri dipinti verbali, affiancati poi da immagini coloratissime di “pittori” della Scuola Secondaria.

«Il concorso è stato voluto dall’Amministrazione Comunale di Malnate e dall’Associazione Scuola Bottega che da 25 anni opera sul territorio – così ha spiegato la presidente Daniela Tassan Din -, come supporto per l’inserimento nel mondo del lavoro di adolescenti in situazione di disagio e promuove progetti culturali e formativi per i giovani di tutte le età».

La motivazione del concorso di poesia è ben chiarita dal referente del progetto Barbaro Guarnera: «Siamo convinti che la poesia sia uno strumento educativo importante, anzi direi insostituibile: affina la sensibilità perché permette di osservare con vista più attenta le cose della quotidianità, oltre la banalità dell’apparenza, cogliendo persino l’invisibile, e sollecita ad un uso più consapevole della parola».

Il sindaco Irene Bellifemine ha dichiarato: «Una così grande partecipazione di scuole della provincia di Varese e Como dimostra quanto sia importante dare la possibilità ai ragazzi di esprimere i propri talenti e dare la possibilità di esprimere la personale creatività. Sono molto orgogliosa di aver sempre sostenuto questo progetto e ringrazio tutti i volontari, a partire dal professore Barbaro Guarnera e Daniela Tassan Din, per la dedizione, la costanza e la passione profusa».

Un vero gioiello della manifestazione è stato il video “GiochiAmo coi colori”, realizzato dai piccoli dell’Asilo Infantile Scuola Materna di Concagno: immagini di pura poesia di bambini che, con un uso libero e gioioso, dei colori, raccontano di sé, della bellezza della loro età. Nel libro sono state inserite anche alcune delle frasi fresche e spontanee pronunciate dai piccolissimi.

Un momento di divertimento è stato offerto da un personaggio creato ed interpretato dalla bravissima e nota Marina de Juli ”Pipuffa, una cantastorie proprio buffa”, che, con il suo buon umore, ha rallegrato tutto il pubblico, suscitando risate, ma anche offrendo spunti di riflessione sul valore della diversità e sull’assurdità della guerra.

Un pomeriggio ricco di iniziative reso possibile dalla collaborazione di molti enti, associazioni e attività commerciali che credono nelle potenzialità dei giovani e nel valore della cultura.

Viva soddisfazione è stata manifestata oltre al Sindaco Bellifemine, anche dall’Assessore alla cultura di Solbiate con Cagno Katia Castellaneta e da Santo D’Angelo, Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Malnate.