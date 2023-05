Lavori in autostrada, occhio alle chiusure su A8 e A9 tra Milano, Varese e Como

Sulla autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

– Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22:00 di domenica 21 alle 5:00 di lunedì 22 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Varese Gazzada e Solbiate Arno, verso Milano. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Brughiera ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Varese Gazzada, immettersi sulla SP241 e seguire le indicazioni per Milano e rientrare, sulla A8, a Solbiate Arno.

-dalle 22:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 maggio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sarà chiuso il tratto compreso tra Origgio e Lomazzo nord, verso Chiasso.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Origgio, percorrere la viabilità ordinaria: SS527, SP233, Via Milano, Via Como, SP33, SP30, SP23 per rientrare sulla A9 allo svincolo di Lomazzo nord;

-dalle 22:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 maggio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo nord e Saronno, verso Lainate. Si precisa che lo svincolo di Lomazzo nord sarà chiuso in entrata sia verso Lainate sia in direzione di Chiasso.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP23, SP30, SP33, Via Como, Via Milano, SP233 e rientrare sulla A9 a Saronno;

per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord, verso Lainate: Saronno; verso Chiasso: Fino Mornasco;

-dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 maggio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sarà chiuso il tratto compreso tra Saronno e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Lainate. Si precisa che lo svincolo di Saronno sarà chiuso in entrata sia verso Lainate sia in direzione di Chiasso.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Saronno, alla prima rotatoria, immettersi sulla SP233 e seguire le indicazioni per Monza e Legnano, proseguire sulla SS527 per circa 7 km verso Varese e rientrare poi sulla A8 allo svincolo di Castellanza, per proseguire verso Milano o Varese;

per la chiusura dell’entrata di Saronno, verso Lainate: Castellanza, sulla A8; verso Chiasso: Origgio Uboldo sulla A9;

-dalle 22:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 maggio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Lomazzo nord, verso Lainate. Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata sia verso Lainate sia in direzione di Chiasso. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Lario ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria: SP35, SP30, SP23 e rientrare sulla A9 allo svincolo di Lomazzo nord;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Lomazzo nord; verso Chiasso: Lago di Como;

-dalle 22:00 di venerdì 26 alle 5:00 di sabato 27 maggio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo sud e Como Centro, verso Chiasso. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Lario est”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP32, SP30, SP35 e rientrare sulla A9 a Como Centro;

-dalle 22:00 di domenica 28 alle 5:00 di lunedì 29 maggio, sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 e Castellanza, verso Varese. Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 verso Como/Chiasso, uscire allo svincolo di Saronno e, alla prima rotatoria, seguire le indicazioni per Monza e Legnano percorrendo la SP233 poi, alla seconda rotatoria, proseguire sulla SS527 per circa 7 km e rientrare sulla A8 allo svincolo di Castellanza.