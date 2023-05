Mancano meno di 30 giorni alla “Ninja Bad Race“ di Germignaga

“Wellness on the Lake” è un evento gratuito ideato ed organizzato nel 2022 dalla Bad Spartans ASD, in collaborazione con alcune realtà sportive della zona

Mancano meno di trenta giorni alla tanto attesa prima edizione della Ninja Bad Race, un evento che si svolgerà il 18 giugno in un contesto davvero unico per le Bad Race e che farà parte dell’evento Wellness on the Lake.

Ma che cos’è esattamente Wellness on the Lake? Giunto alla sua seconda edizione, Wellness on the Lake è un evento gratuito ideato ed organizzato nel 2022 dalla Bad Spartans ASD, in collaborazione con alcune realtà sportive della zona. L’obiettivo principale di questo evento è promuovere e far conoscere le varie discipline sportive, offrendo a tutti la possibilità di sperimentare e misurarsi in diverse attività.

Dopo il grande successo dello scorso anno, siamo orgogliosi di annunciare che quest’anno abbiamo ampliato l’offerta di attività sportive, raggiungendo il numero di dieci discipline diverse. Dalle 10:00 alle 16:00, tutti i partecipanti avranno l’opportunità di provare sport come OCR (Obstacle Course Racing), rugby, atletica leggera, basket, calcio, mountain bike e fitness con diverse proposte Les Mills, solo per citarne alcune. Questa giornata sarà un’occasione anche per i più piccoli di avvicinarsi allo sport, ma non solo: ci sarà la presenza degli amici di Sport senza Barriere, che offriranno supporto e assistenza alle persone con disabilità nelle diverse prove sportive.

Wellness on the Lake è un evento dedicato interamente allo sport e al benessere, concepito per essere inclusivo e aperto a tutti. Il tutto si svolgerà nella splendida cornice del lago Maggiore, arricchito da un’area festival e street food per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e divertente.

Siamo inoltre lieti di annunciare che l’evento sarà patrocinato dal Comune di Germignaga, che ha riconosciuto l’importanza di promuovere l’attività fisica e il benessere nella comunità.

«Quindi, cosa stai aspettando? Non hai più scuse! Corri ad iscriverti a Wellness on the Lake e partecipa alla Ninja Bad Race. Sii forte, sii coraggioso, sii Bad. Questa sarà un’occasione unica per vivere una giornata indimenticabile all’insegna dello sport, del divertimento e del benessere», dicono gli organizzatori.

Info e Iscrizioni

BAD SPARTANS ASD – badspartansasd@gmail.com