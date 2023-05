“Miniere urbane”, a Vedano Olona una serata dedicata al circolo virtuoso della differenziata

Non solo rifiuti, ma risorse e opportunità. Un appuntamento da non mancare col tema del circolo virtuoso della raccolta differenziata a Vedano Olona giovedì 25 maggio (ore 21), presso la Sala consiliare di Villa Aliverti. Il titolo suggerito dall’amministrazione comunale che ha organizzato l’iniziativa è “Miniere urbane”, con riferimento proprio al tesoro di materiali e risorse che si nasconde in ogni comunità sotto forma di sacchetti e bidoni colmi di tutto quello che viene riciclato.

Da qui l’idea di proporre a tutti i cittadini un momento di approfondimento e di riflessione, il primo di un ciclo di tre eventi che saranno proposti alla cittadinanza su temi diversi nelle prossime settimane, su ciò che ruota attorno alla quotidianità della differenziata: partendo dalle normative in vigore e passando alla conoscenza e alla valorizzazione dei materiali, così come dei loro percorsi corretti per essere riutilizzati, con tutte le prospettive e le potenzialità di questo circuito che non nasconde talvolta le proprie criticità.

Relatori della serata che sarà aperta dal saluto dell’amministrazione, il sindaco Cristiano Citterio e il vice Vincenzo Orlandino, due profili d’eccezione: Giancarlo Longhi, uno dei padri della raccolta differenziata in Italia, già direttore generale del Conai e presidente Coripet, l’ideatore del concetto di “miniera urbana” e dei rifiuti come materiali e risorse da valorizzare e sfruttare al meglio. Al suo fianco Francesco Pozzoni, Senior Manager del team Climate Change e Sustainability Services di EY.

“L’appuntamento di giovedì 25 sul tema del circolo virtuoso della raccolta differenziata, delle sue potenzialità e della valorizzazione dei rifiuti che tutti i giorni con pazienza i cittadini mettono da parte, è il primo di una serie di tre appuntamenti che questa amministrazione ha organizzato per la comunità – spiega il vicesindaco Vincenzo Orlandino che in particolare ha curato l’evento – Ognuno di questi eventi in preparazione è legato ad un tema fondamentale per il presente ma soprattutto il futuro di Vedano Olona: dalla raccolta dei rifiuti al recupero e destinazione collettiva di Villa Fara Forni, futura piazza di aggregazione e di partecipazione dei cittadini, al Facility Management che è uno strumento molto importante per rendere ancora più efficiente ed efficace la macchina organizzativa dell’ente pubblico. Tre appuntamenti da non mancare, per i nostri concittadini, che testimoniano come questa giunta e questa amministrazione lavorino senza sosta nel presente, ma soprattutto per il futuro di Vedano”.