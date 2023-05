Pier Vittorio Buffa presenta alla Biblos di Gallarate “La casa dell’uva fragola”

Alla Biblos Mondadori di Gallarate sabato 6 maggio, Pier Vittorio Buffa presenterà il suo romanzo “La Casa dell’uva fragola”, ambientato tra il piccolo paese di Castello Cabiaglio e Varese.

«Una bella ed emozionante occasione per condividere opinioni, sensazioni, ricordi» dice Buffa, giornalista di lungo corso a Repubblica, romano che per ha un pezzo di radici a Cabiaglio e che per i casi della vita ha costruito un rapporto particolare con il piccolissimo paese tra le verdeggianti valli varesine.

«Dopo quella di Varese del 10 marzo, è la seconda presentazione del mio romanzo nella terra teatro delle storie raccontate nel libro». Una storia lunga centocinquant’anni, l’Italia vista dalla provincia, da una famiglia, da un paesino.