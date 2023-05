Tracollo di Legnano (49-79) e Gallarate porta la serie a gara4

Gallarate – Legnano 79-49

Gallarate: Hidalgo 10, Basso 3, Gravaghi 11, Trentini 9, Antonelli 6, Calzavara, Filippi 2, Ielmini 2, De Bettin 9, Clerici 3, Bresolin 2, Passerini 22. Coach Gambaro

Legnano: Leardini 6, Mazzantini 7, Sacchettini 8, Terenzi 3, Casini 3, Marino 6, Drocker 9, Antonietti 7, Cucchi, Amorelli, Nespoli, Ferrario. Coach, Eliantonio

Arbitri: Fabrizio Suriano e Adriano Acella

Crolla Legnano in maniera incredibile sotto i colpi di Gallarate mai vista così determinata, convincente e quasi infallibile. Basti pensare alla super prestazione di Passerini: 22 punti con 5 triple su 7 tentativi, 3/3 nei liberi, 4 rimbalzi e 25 di valutazione. Ma tutta Gallarate ha viaggiato a mille, neutralizzando l’allungo iniziale di Legnano (0-9 al 4′), pareggiando al 18′ (26-26) e scappando via con una rapidità di canestri che ha lasciato Casini e C. sul posto, confusi, incapaci di reazione. Non sarà facile il compito per coach Eliantonio nel tentativo di ridare vitalità a una squadra così delusa e rimasta nel finale senza Marino, per un colpo alla coscia. In gara4, lunedì 22 alle 20.30, sempre a Gallarate, c’è da aspettarsi invece che gli uomini di Gambaro si presenteranno con una carica formidabile. Insomma, una serie riaperta in cui Legnano deve tornare a fare Legnano e non una squadra che non arriva nemmeno a 50 punti.



Gallarate – Legnano 79-49

36′ – Non c’è più partita… Gallarate avanti 70-43

34′ – Gallarate non smette di segnare 67-42 conto un Legnano incapace di qualsiasi reazione, bloccato anche nei liberi su un modesto 6/12

32′ – Mazzantini da sotto 63-42

Terzo quarto: Gallarate – Legnano 63-40

28′ – Marino fuori per una botta alla coscia: 58-40. Time out Legnano

27′ – Padroni di casa padroni del campo 55-38. Legnano anche in confusione, ma Gallarate non sbaglia niente, anche le realizzazioni più incredibili

24′ – In campo solo Gallarate 51-36

23′ – Sul 46-33 time out Legnano

22′ – Inizio terribile per Legnano che finisce sotto 33-42

Secondo quarto: Gallarate – Legnano 36-30

19′ – De Bettinnn 34-29

18′ – Parità con Passerini che arriva a quota 19 punti: 26-26. Sorpasso con Antonelli in lunetta 28-26 (parziale 7-0). Time out Legnano. De Bettin di nuovo in lunetta e Gallarate allunga 29-26. Drockerrr 29-29

16′ – De Bettin in lunetta 23-26

13′ – Sacchettini da sotto 18-24. Passeriniii 21-24

12′ – Drockerrr 16-22, al quale replica Antonelli 18-22

Primo quarto: Gallarate – Legnano 16-19

9′ – Terenziii 13-19

8′ – Drocker dal campo 12-16. Terenzi, fermato con un fallo, va in lunetta 12-17. Fallo su Hidalgo, in lunetta 13-17

7′ – Passerini in lunetta con tre liberi: 10-14, che segna ancora! 12-14. Time out Legnano

5′ – Ancora Passerini 5-9, ma Legnano replica con Antoniettiii 5-12, che si ripete 7-14

4′ – Legnano scappa via 0-8, time out Gallarate. Marino in lunetta 0-9. Passerini rompe il ghiaccio per i locali 2-9

2′ – Leardiniii 0-3 e poi Casiniii 0-6

Gallarate: Hidalgo, Basso, Gravaghi, Trentini, Antonelli, Calzavara, Filippi, Ielmini, De Bettin, Clerici, Bresolin, Passerini. Coach Gambaro

Legnano: Leardini, Mazzantini, Sacchettini, Terenzi, Casini, Marino, Drocker, Antonietti, Cucchi, Amorelli, Nespoli, Ferrario. Coach, Eliantonio

Arbitri: Fabrizio Suriano e Adriano Acella